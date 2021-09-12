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Марк Газоль близок к возвращению в Испанию

15:55
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Бывший центровой «Лейкерс» Марк Газоль подпишет соглашение с испанской «Жироной», сообщает L'Esportiu de Catalunya.

Испанец уже выступал за «Жирону» до отъезда в НБА, а теперь является владельцем клуба и высказывал желание завершить карьеру именно в этой команде.

После обмена Газоля-младшего из «Лейкерс» в «Мемфис» сообщалось, что центровой намерен завершить выступления в НБА и остаться в Испании с семьей. Игрок вел переговоры с «Барселоной», однако финансовая и кадровая ситуация не позволит каталонскому клубу подписать бывшего чемпиона НБА

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Иван Шитик все материалы автора

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