Мальцев подвел итоги разгромного поражения от «Фенербахче»

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев в интервью клубной пресс-службе подвел итоги встречи регулярного сезона Евролиги против «Фенербахче» (76:107).

«Рад, что мы провели эту игру, она показала очень многое. Во-первых, «Фенербахче» продемонстрировал свой уровень, о чем я говорил раньше. Кокошков нашел европейский стиль, при этом не все игроки его команды сегодня были в составе, их «ростер» еще больше. Можно только позавидовать тому, как игроки «Фенербахче» были готовы, настроены на борьбу и после матча, состоявшегося позавчера, смогли показать такой быстрый баскетбол», — заявил Мальцев.

«Химки» в 23 матчах «регулярки» одержали только две победы и идут на последнем месте в таблице Евролиги, турецкий клуб после выездной победы поднялся на восьмое место.