Мальцев не считает, что «Химки» плохо сыграли с «Баварией»

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев после поражения от «Баварии» в Евролиге отметил, что команда не сыграла плохо. Также он рассчитывает на победу над «Фенербахче» в следующем туре.

— Поздравляю «Баварию» с заслуженной победой, — цитирует пресс-служба клуба Мальцева. — Как и у нас, у соперника были проблемы с травмированными игроками. В концовке в ряде моментов они сыграли удачнее, чем мы. Горжусь своими ребятами, которые сражались до последних секунд. Также я очень рад, что болельщики вернулись на трибуны и хорошо нас поддерживали. Сегодня нам пришлось использовать ряд игроков на других позициях, при этом я не считаю, что мы сыграли плохо. Где-то за счет этого мы выиграли в нападении, так как действовали широко, при этом проиграли подбор, хотя это не первый матч, в котором мы уступили на подборе. Впереди матч с «Фенербахче», который мы хотим выиграть.