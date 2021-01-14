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Макколлум считает, что «Химки» ждет тяжелый матч против «Эфеса»

16:32
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Защитник «Химок» Эррик Макколлум поделился ожиданиями от матча регулярного сезона Евролиги против «Эфеса».

«Эфес» — сильная команда с хорошей «химией», игроки давно знают друг друга и проводят не первый сезон вместе. Они движутся в верном направлении и демонстрируют командный баскетбол с необходимой агрессией. У них отличные защитники. Нас ждет тяжелый матч"", — цитирует снайпера клубная пресс-служба.

Матч «Эфес» — «Химки» начнется в 20.30 (мск). На данный момент россияне последние в турнирной таблице, турки — девятые.

Дополнительная информация:

https://bckhimki.com/news/clubnews/2021/january/4617/

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