«Химки» одержали свою вторую победу в рамках регулярного сезона Евролиги-2020/21, обыграв «Зенит» в Санкт-Петербурге (88:83). Итоги матча для «СЭ» подвел Эррик Макколлум, набравший 19 очков.

— Как нам удалось переломить ход матча? Во второй половине мы стали здорово защищаться против пик-н-ролов соперника, смогли нейтрализовать Кевина Пангоса. Мы были уверены в своих силах, не останавливались, верили, что сможет найти свои броски в концовке и реализовать их. Так и получилось, плюс мы сделали несколько эффективных быстрых атак после успешной защиты. Оценить игру Шведа? Это выдающийся игрок, который умеет делать все на площадке. Помимо классный игры в атаке Алексей был очень хорошо и в защите. Иметь такого баскетболиста в команде — роскошь.

Подмосковный клуб взял реванш у «Зенита» за домашней поражение в стартовом матче Единой лиги ВТБ. (Тимур Ганеев)