«Зенит» обыграл «Маккаби» в Евролиге

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Зенит» на выезде обыграл «Маккаби» (78:72). «Жальгирис» в параллельной игре победил «Альбу» (74:71).

В составе победителей самым результативным стал Алекс Пойтересс — 16 очков. У хозяев с 18-ю очками лучшим снайпером стал Скотти Уилбекин.

«Зенит» одержал десятую победу и занимает четвертое место. «Маккаби» на 12-й позиции.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Маккаби» (Израиль) — «Зенит» (Россия) — 72:78 (22:18, 13:19, 17:25, 20:16)

«Альба» (Германия) — «Жальгирис» (Литва) — 71:74 (14:12, 23:19, 11:23, 23:20)

29 декабря.