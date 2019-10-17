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«Маккаби» в овертайме обыграл «Црвену Звезду»

17 октября 2019, 23:59
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«Маккаби» выиграл у «Црвены Звезды» (84:69 ОТ) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Овертайм завершился уверенным преиумуществом хозяев — 17:2.

В составе победителей самым результативным стал Скотти Уилбекин — 16 очков. У сербского клуба 18 очков набрал Стратос Перпероглу.

После трех матчей «Маккаби» занимает 15-е место в турнирной таблице. У сербского клуба 11-я позиция.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 84:69 ОТ (24:13, 15:17, 16:17, 12:20, 17:2)

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