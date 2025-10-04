«Маккаби» уступил «Парижу» в матче Евролиги

«Маккаби» в матче регулярного чемпионата Евролиги уступил в Белграде «Парижу» со счетом 94:101.

Самым результативным на паркете стал защитник парижан Надир Хифи, набравший 21 очко. У израильской команды защитники Джефф Доутин и Лонни Уокер набрали по 16 очков.

«Маккаби» потерпел два поражения в двух матчах, «Париж» одержал первую победу в двух играх.

В следующем матче «Маккаби» 8 октября встретится с «Хапоэлем», «Париж» 9 октября сыграет с «Виртус Болоньей».

Евролига

Регулярный чемпионат

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Париж» (Франция) — 94:101 (20:27, 21:21, 22:26, 31:27)

3 октября. «Александар Николич Холл», Белград (Сербия).