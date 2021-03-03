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ЦСКА переиграл «Маккаби»

00:06
2 марта. «Маккаби Т-А» — ЦСКА — 80:84. Фото Twitter
2 марта. «Маккаби Т-А» — ЦСКА — 80:84. Фото Twitter
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ЦСКА на выезде выиграл у «Маккаби» в матче регулярного чемпионата Евролиги (84:80). Израильская команда потерпела четвертое кряду поражение.

ЦСКА идет на 2-м месте в турнирной таблице. «Маккаби» занимает 14-ю строчку.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Маккаби Т-А» (Израиль) — ЦСКА (Россия) — 80:84 (23:23, 10:28, 19:17, 28:16)

М: Дорси (20), Хантер (12 + 10 подборов), Калояро (9).

Ц: Хиллиард (17), Клайберн (21), Джеймс (10 + 6 передач).

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