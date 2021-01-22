«Маккаби» обыграл «Реал», «Милан» одолел «Баварию»

АСВЕЛ переиграл «Валенсию» в матче регулярного чемпионата Евролиги (90:77). В других встречах «Маккаби» выиграл у «Реала» (86:84), «Милан» взял верх над «Баварией» (75:51).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Реал» (Испания) — 86:84 (24:33, 21:13, 18:20, 23:18)

«Милан» (Италия) — «Бавария» (Германия) — 75:51 (20:10, 22:10, 21:15, 12:16)

АСВЕЛ (Франция) — «Валенсия» (Испания) — 90:77 (17:17, 23:17, 21:20, 29:23)