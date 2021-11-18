«Маккаби» обыграл «Монако» в Евролиге, Уилбекин набрал 37 очков
«Маккаби» из Тель-Авива одержал победу над «Монако» (95:84) в матче регулярного чемпионата Евролиги.
В составе победителей самым результативным стал Скотти Уилбекин — 37 очков. У монегасков 18 очков набрал Донта Холл.
«Маккаби» занимает четвертое место в турнирной таблице. «Монако» на девятом месте.
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Монако» (Франция) — 95:84 (26:19, 15:25, 21:17, 33:23)
17 ноября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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