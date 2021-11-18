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«Маккаби» обыграл «Монако» в Евролиге, Уилбекин набрал 37 очков

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«Маккаби» из Тель-Авива одержал победу над «Монако» (95:84) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

В составе победителей самым результативным стал Скотти Уилбекин — 37 очков. У монегасков 18 очков набрал Донта Холл.

«Маккаби» занимает четвертое место в турнирной таблице. «Монако» на девятом месте.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Монако» (Франция) — 95:84 (26:19, 15:25, 21:17, 33:23)

17 ноября.

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Евгений Петров все материалы автора
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