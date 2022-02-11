ЦСКА на выезде проиграл «Маккаби» в матче Евролиги

ЦСКА потерпел поражение от «Маккаби» из Тель-Авива в матче Евролиги

ЦСКА потерпел поражение от «Маккаби» из Тель-Авива (75:84) в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила на стадионе «Менора Мивтачим Арена» в Тель-Авиве.

Лучшую результативность в составе хозяев показал разыгрывающий Скотти Уилбекин, набрав 23 очка. В составе гостей больше всего очков набрал защитник Габриэль Лундберг — 17 очков.

Отметим, что в игре с «Маккаби» московской командой вновь руководил Димитрис Итудис, который заболел в начале февраля и пропустил три последних матча ЦСКА.

В других матчах «Олимпиакос» обыграл в овертайме «Эфес» (87:85 ОТ), а «Жальгирис» на выезде победил «Монако» (83:82). «Милан» одержал победу в матче с «Басконией» (89:78).

ЦСКА потерпел десятое поражение и идет шестым в турнирной таблице.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Маккаби Т-А» (Израиль) — ЦСКА (Россия) — 84:75 (23:17, 26:11, 18:18, 17:29)

«Олимпиакос» (Греция) — «Эфес» (Турция) — 87:85 ОТ (26:17, 16:24, 19:20, 14:14, 12:10)

«Монако» (Франция) — «Жальгирис» (Литва) — 82:83 (23:18, 23:18, 18:25, 18:22)

«Милан» (Италия) — «Баскония» (Испания) — 89:78 (21:10, 19:15, 26:23, 23:30)

10 февраля.