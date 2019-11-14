Луис Сколаперед: «Изучили все сильные и слабые стороны «Химок»»

Центровой «Милана» Луис Сколаперед матчем Евролиги против «Химок» отметил, что его команда хорошо изучила соперника. По его мнению, подмосковная команда — прямой конкурент миланцев.

— Мы изучили все сильные и слабые стороны «Химок» и постараемся использовать этот опыт на паркете, — цитируют «Известия» Скола. — Понимаем, что нас ждет серьезное испытание, но если мы хотим добиться чего-то значимого в этом сезоне, то должны побеждать своих конкурентов. В том числе на выезде. А «Химки» в этом году наш прямой конкурент.

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