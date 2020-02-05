Лидер «Маккаби» Уилбекин, скорее всего, не сыграет с «Химками»

Главный тренер «Маккаби» Яннис Сферопулос на пресс-конференции перед матчем Евролиги с «Химками» сообщил, что лидер команды Скотти Уилбекин, скорее всего, пропустит предстоящую игру из-за травмы. О российском сопернике специалист самого высокого мнения.

— Состав «Химок» одновременно и опытен, и очень талантлив, несмотря на проблему травм, — отметил Сферопулос. — Это очень опасная команда — и в тот день, когда «Химки» находят свою игру, они могут обыграть любого соперника на любой площадке. (Эли Швидлер)