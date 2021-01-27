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Лидер ЦСКА Джеймс пропустит матч с «Альбой» по решению клуба

09:44
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Разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс не примет участие в матче регулярного сезона Евролиги против «Альбы», сообщает пресс-служба армейцев.

30-летний американец остался в Москве по решению клуба. Во вторник, 26 января в СМИ была информация, что Джеймс может покинуть ЦСКА из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом.

В текущем сезоне баскетболист в среднем за матч набирал 20,0 очка в Евролиге при 5,8 результативных передачах.

Также продолжает восстанавливаться после травмы кисти Андрей Лопатин. Накануне вылета в заявку был добавлен форвард дубля Даниил Кочергин, который сразу оказался в выездном ростере.

ЦСКА на данный момент занимает второе место в Евролиге, отставая на одну победу от «Барселоны». Немецкая команда расположилась на 14-м месте.

Матч «Альба» — ЦСКА начнется в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/20210126-alba-cska-preview/

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