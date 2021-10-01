Кузминскас прокомментировал победу над УНИКСом

Форвард «Зенита» Миндаугас Кузминскас подвел итоги стартового матча регулярного сезона Евролиги с УНИКСом (70:69).

— Мы понимали, что УНИКС очень сильная команда, которая очень здорово играет дома, при поддержке почти полного зала, — отметил «СЭ» Кузминскас.

— Обновленный ростер команды обладает набором очень физически сильных игроков. Они хорошо защищались всю игру. Плюс сказалась нервозность. Это первый матч нового сезона Евролиги, мы очень хотели выиграть. Допустили много несвойственных ошибок, но за счет характера смогли вырвать концовку. Кэнан был хорош на последних минутах, казанцы очень хотели отыграться, но мы сохранили свое преимущество. Уезжаем из Казани в хорошем настроении.

В победной игре для своей команды литовец не отметился набранными очками, записав на свой счет два подбора в нападении.