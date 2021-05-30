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Кущенко считает, что Евролиге надо отказаться от матча за третье место

30 мая 2021, 23:56
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о проведении матча за третье место в «Финале четырех» Евролиги.

«Стало очевидно, что матч за третье место в «Финале четырех» не актуален, и Евролиге надо от него отказываться. ЦСКА, уступив «Эфесу», настраивался уже на УНИКС. Надеюсь, серия будет напряженной и зрелищной, а не как сегодняшний матч за бронзу», - приводит слова Кущенко ТАСС.

30 мая ЦСКА проиграл «Милану» (73:83) в матче за третье место Евролиги. 5 июня в Казани армейцы сыграют в финальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11512143

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