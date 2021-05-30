Кущенко считает, что Евролиге надо отказаться от матча за третье место
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о проведении матча за третье место в «Финале четырех» Евролиги.
«Стало очевидно, что матч за третье место в «Финале четырех» не актуален, и Евролиге надо от него отказываться. ЦСКА, уступив «Эфесу», настраивался уже на УНИКС. Надеюсь, серия будет напряженной и зрелищной, а не как сегодняшний матч за бронзу», - приводит слова Кущенко ТАСС.
30 мая ЦСКА проиграл «Милану» (73:83) в матче за третье место Евролиги. 5 июня в Казани армейцы сыграют в финальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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