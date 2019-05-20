Кущенко считает, что ЦСКА показал характер в финале Евролиги

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко - о победе ЦСКА в Евролиге. В финале российский клуб обыграл "Эфес" (91:83).

- Не хочется сейчас разбирать тактику и стратегию. Но ЦСКА показал то, чем славен, показал характер, победил, великий армейский клуб, - цитирует Кущенко ТАСС. - Я не могу не отметить, что клуб Единой лиги ВТБ выигрывает Евролигу во второй раз за четыре года.

Для ЦСКА это четвертая победа в Евролиге в новом формате и восьмая - с учетом предыдущих форматов турнира.

В советский период армейцы выигрывали турнир в 1961, 1963, 1969 и 1971 году, в российский - в 2006, 2008, 2016 и 2019-м. Больше них побед в турнире одерживал только "Реал" - 10 раз, включая розыгрыш прошлого сезона. Именно мадридцев ЦСКА победил в полуфинале в этом году (95:90).

ЦСКА – чемпион Евролиги! Четырехкратный!