Куртинайтис рассказал, почему «Химки» уступили «Жальгирису»
04:58
Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис рассказал о причинах поражения в матче регулярного чемпионата Евролиги против «Жальгириса» (75:102).
«Жальгирис» провел хорошую игру, — цитирует специалиста официальный сайт «Химок». — Последние пять или шесть матчей они играют с уверенностью и удовлетворением. Видно, что они наслаждаются баскетболом. Сегодня у нас возникли проблемы. Мы неплохо боролись в первые две четверти, но третья десятиминутка получилась ужасной, особенно в плане энергии и характера. После этого стало сложно. Третья четверть и стала главной причиной поражения".
В составе «Химок» самым результативным стал Алексей Швед — 22 очка.
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