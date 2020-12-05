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Куртинайтис объяснил, почему «Химки» уступили «Баварии»

01:53
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Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис после поражения от «Баварии» в регулярном чемпионате Евролиги отметил, что судьба матча решилась в концовке. Тем не менее, он доволен самоотдачей игроков.

4 декабря. &laquo;Бавария&raquo; &mdash; &laquo;Химки&raquo; &mdash; 80:77.«Химки» проиграли «Баварии»

— Матч получился тяжелым. Обе команды показали хорошую игру, и все решалось в концовке, в которой мы приняли несколько неверных решений, — цитирует пресс-служба клуба Куртинайтиса. — И мы, и «Бавария» были в «бонусе», мы должны были играть более агрессивно, особенно наши «малыши» во время мисс-матчей против их «больших», а также на периметре, в проходах, провоцируя фол и вставая на линию штрафных. Однако мы поступили неверно и проиграли три очка.

Это первый матч в сезоне, который мы провели полным составом. Для некоторых наших игроков непросто выходить на площадку после такого перерыва, например Стефану Йовичу. В последний раз он играл в. баскетбол еще в марте, это был прошлый сезон. Спустя девять месяцев он вернулся, провел первую игру, но пока не находится в своей лучшей форме. Тем не менее, сегодня он сыграл хорошо и очень нам помог. Также в этом сезоне у нас проблемы с Букером и его плечом, и даже сейчас он не полностью готов. Однако он тоже здорово себя проявил. Думаю, мы провели не такой уж и плохой матч, особенно в сравнении с двумя последними играми. У нас хороший состав, хорошие игроки, просто нужно одержать пару побед, чтобы вновь почувствовать уверенность, которая была у нас в прошлом сезоне. Это нелегко, но в данный момент нужно разобраться с тем, чтобы принимать правильные решения в концовках, тем более у нас такие опытные игроки. На мой взгляд, бросать в концовке на удачу неправильно. Тем не менее, я рад, как мы сегодня играли, как боролись. Знаем, как тяжело противостоять «Баварии» в Мюнхене. Поздравляю тренера Тринкьери и его команду с хорошей победой.

Дополнительная информация:

https://bckhimki.com/season/report/2020/december/879/

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