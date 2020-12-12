Куртинайтис объяснил, почему «Химки» проиграли ЦСКА

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис после поражения от ЦСКА в Евролиге (87:96) назвал причины такогог результата.

— Поздравляю ЦСКА с хорошей игрой, — цитирует пресс-служба клуба Куртинайтиса. — Они сражались все сорок минут и были сконцентрированы. Соперник лидировал в счете с самого начала и до конца. Наша команда приложила усилия, играла энергично, но некоторые решения были неправильными. Прежде всего мы позволили ЦСКА взять 17 подборов под нашим кольцом, также сделали 16 потерь, а с такими цифрами выиграть матч невозможно. Я уже не говорю про 11 промазанных штрафных бросков. Эти показатели говорят об игре в целом. В остальном все было не так уж и плохо. Парни старались вернуться в игру и были близки к этому, но в решающие минуты сделали несколько потерь. Тогда игра была сделана.