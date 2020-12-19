Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Куртинайтис объяснил, почему «Химки» проиграли АСВЕЛ

03:06

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис после поражения от АСВЕЛ в Евролиге отметил, что соперник был сильнее. По его мнению, первые 35 минут игры были неплохими.

— Поздравляю АСВЕЛ с хорошей игрой, — цитирует пресс-служба клуба Куртинайитиса. — Мы хорошо начали, но затем ключевые игроки получили по пять фолов. Все было неплохо на протяжении 35 минут, но не 40. Соперник сегодня был сильнее.

Дополнительная информация:

https://bckhimki.com/

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир