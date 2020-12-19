Куртинайтис объяснил, почему «Химки» проиграли АСВЕЛ

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис после поражения от АСВЕЛ в Евролиге отметил, что соперник был сильнее. По его мнению, первые 35 минут игры были неплохими.

— Поздравляю АСВЕЛ с хорошей игрой, — цитирует пресс-служба клуба Куртинайитиса. — Мы хорошо начали, но затем ключевые игроки получили по пять фолов. Все было неплохо на протяжении 35 минут, но не 40. Соперник сегодня был сильнее.