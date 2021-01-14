Куртинайтис назвал сильные стороны «Эфеса» накануне матча с «Химками»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от матча регулярного сезона Евролиги против «Эфеса».

«Эфес» собрал почти весь состав и сейчас находится на подъеме. Это очень опытная команда, которая играет красиво, что называется, с ясной картинкой, а также дисциплинированно. Может сымпровизировать Мицич, но, в целом, все играют четко", — цитирует тренера клубная пресс-служба.

Также Куртинайтис отметил, что надеется сдержать атакующий порыв соперника.

Матч «Эфес» — «Химки» начнется в 20.30 (мск). На данный момент россияне последние в турнирной таблице, турки — девятые.