Куртинайтис назвал причины разгромного поражения «Химок» в матче с «Эфесом»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис подвел итоги матча регулярного сезона Евролиги против «Эфеса» (60:99).

«Мы были недостаточно быстрыми, наша энергия была вдвое меньше той, что продемонстрировали игроки «Эфеса». За такой короткий промежуток времени нам не удалось решить некоторые проблемы, особенно с подбором, и сегодня мы вновь крупно проиграли щит, позволив сопернику взять на 15 подборов больше», — цитирует литовского специалиста пресс-служба подмосковного клуба.

После этого поражения «Химки» остались на последнем месте, а турецкий клуб с 11 победами поднялся в восьмерку сильнейших. У россиян серия из 12 поражений кряду.