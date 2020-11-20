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Куртинайтис назвал причины поражения «Химок» от «Эфеса»

00:29
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Гавный тренер «Химок» Римас Куртинайтис после поражения от «Эфеса» в Евролиге (77:105) отметил, что его команда провела плохую игру. По его мнению, дело не в качестве баскетбола, а в желании игроков.

— Мы провели очень плохую игру, — цитирует пресс-служба клуба Куртинайтиса. — Не было нужной скорости, нужной энергии, никаких усилий. Мы не играли как победители, мы просто играли, и это проблема. Я не говорю о баскетболе, потому что дело не в нем. Проблема в нашем желании.

Дополнительная информация:

https://bckhimki.com/season/report/2020/november/876/

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