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Куртинайтис назвал причину поражения «Химок» от «Альбы»

02:09

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис после поражения от «Альбы» в Евролиги отметил, что команда играла медленно. Также он добавил, что главная проблема в защите.

— Мы играли слишком медленно, — цитирует пресс-служба клуба Куртинайтиса. — Очень много потерь, очень медленная игра. Безусловно, «Альба» была намного лучше нашей команды. У нас очень большие проблемы с защитой, со стараниями в защите. В данный момент это наша самая главная проблема.

Дополнительная информация:

https://bckhimki.com/season/report/2020/november/878/

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