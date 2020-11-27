Куртинайтис назвал причину поражения «Химок» от «Альбы»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис после поражения от «Альбы» в Евролиги отметил, что команда играла медленно. Также он добавил, что главная проблема в защите.

— Мы играли слишком медленно, — цитирует пресс-служба клуба Куртинайтиса. — Очень много потерь, очень медленная игра. Безусловно, «Альба» была намного лучше нашей команды. У нас очень большие проблемы с защитой, со стараниями в защите. В данный момент это наша самая главная проблема.