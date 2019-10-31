Курбанов считает, что поражение от «Олимпиакоса» мотивирует ЦСКА

Форвард ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал поражение от «Олимпиакоса» (79:84) в матче 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Армейцы потерпели первое поражение.

— Мы смазали старт матча, допустили ненужные потери, — цитирует Курбанова News.ru. — «Олимпиакос» очень быстро наказывал нас за эти ошибки. Увы, и процент реализации в атаке нас подкачал, хотя мы находили хорошие возможности для бросков. Греки же были намного удачливее в атаке. Соперник очень хорошо играл на подборе, что не удавалось нам. Мы должны вынести пользу после сложившегося матча.

Наше предыдущее поражение «Зениту» на домашней площадке нам запомнилось. Не важно, в каком формате — Евролиги или ВТБ, мы должны с полной концентрацией и ответственностью подойти к этому поединку. Понятно, что он через день, но мы в этом графике живём, нам не приходится выбирать. Нам приходится принимать то, что есть. Будем действовать от того, что имеем на данный момент. Поэтому я думаю, что это поражение нас только мотивирует на дополнительную работу и самоотдачу.

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