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Курбанов рассказал о перспективах ЦСКА перед матчем с «Зенитом» в Евролиге

13:37
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Защитник ЦСКА Никита Курбанов в интервью официальному сайту клуба 30 марта поделился ожиданиями от матча регулярного сезона Евролиги против «Зенита».

«Матч будет серьезным и сложным. Мы проиграли им предыдущую встречу в Лиге ВТБ, для нас это дополнительная мотивация. Сейчас, в конце «регулярки», каждый матч очень важен для обеих команд. Победа открывает лучшие перспективы на плей-офф. Поэтому ожидаем серьезную игру. «Зенит» хорошо, сбалансированно играет дома, у них хороший периметр, команда славится своими снайперами, важно не дать им почувствовать уверенность в бросках, в нападении», — заявил Курбанов.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится во вторник, 30 марта. Начало — в 20.00 (мск). Питерский клуб занимает восьмое место в регулярном сезоне, москвичи — вторые.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2021-03-30-zenit-cska-preview/

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