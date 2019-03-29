Курбанов отметил игру "Химок" в защите

Форвард ЦСКА Никита Курбанов остался доволен победой над "Химками" в выездном матче регулярного чемпионата Евролиги (80:72) и сказал, что команде удалось выполнить установку тренера.

- Мы были максимально сфокусированы на борьбе, потому что знали - "Химки" опасный соперник, и в любой момент может вернуться в игру, - сказал Курбанов. - Поэтому держали концентрацию до последних атак.

- Для "Химок" этот матч уже ничего не решал. С таким соперником труднее играть?

- С одной стороны, да. Потому что когда уже ничего не давит со стороны, включая и результат, команда действует более раскрепощенно. Нам нужно было не дать им почувствовать уверенность в атаке, в особенности Алексею Шведу. Думаю, частично эту установку мы выполнили. И несмотря на невысокий процент реализации в атаке, победили довольно уверенно.

- По блок-шотам соперник превзошел вас 10:1. Как так получилось?

- Это можно объяснить хорошей игрой "Химок" в обороне. Их "большие" хорошо действовали под кольцом. Но мы все равно довольны, впереди у нас череда сложнейших матчей - уже следующий будет не менее принципиальным, 1 апреля дома с УНИКСом. Нужно скорее переключаться уже на предстоящую игру. (Антон Бабошин)

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