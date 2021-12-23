Кулагин похвалил Бэрона и объяснил победную комбинацию «Зенита»

Защитник «Зенита» Дмитрий Кулагин прокомментировал победу своей команды над «Маккаби» в рамках 17-го тура Евролиги (73:71). По ходу встречи хозяева имели солидное преимущество, но едва не упустили его в концовке.

«Это баскетбол. Здесь все не всегда по сценарию. Без ошибок и без поражений не бывает побед, — рассказал «СЭ» Кулагин. — Мы проводим огромный объем работы на тренировках, мы готовимся каждый день, хотим добиться максимальной эффективности и качества. В такой непростой момент мы смогли остаться командой и забрать эту важную победу на нашем паркете — это самое важное. Самое важное в последней атаке было довести мяч до открытого игрока, это мы и сделали. Билли показал, что в решающие моменты он остается главным снайпером в Европе.

У нас максимальные задачи, мы нацелены на то, чтобы выигрывать каждую игру. Мы профессионалы, знаем, как подготовиться. Завтра мы соберемся с командой и полностью сфокусируемся на предстоящей игре с УНИКС, который сейчас находится в хорошей форме. Все будет хорошо при поддержке болельщиков и нашему правильному отношению к делу».

В матче с «Маккаби» Кулагин набрал 10 очков и сделал 4 передачи. «Зенит» находится на четвертом месте в турнирной таблице Евролиги.