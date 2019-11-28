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Кори Хиггинс: «Я многим обязан ЦСКА, для меня будет большой радостью с ним пообщаться»

28 ноября 2019, 08:08

Защитник «Барселоны» Кори Хиггинс поделился ожиданиями от встречи со своим бывшим клубом ЦСКА. Игра состоится 29 ноября в рамках регулярного сезона Евролиги.

— Я многим обязан ЦСКА, и для меня будет большой радостью пообщаться со своими бывшими партнерами и руководством московского клуба до матча, — цитируют «Известия» Хиггинса. — В игре же для меня все соперники одинаковые. Выложусь на полную и постараюсь принести своей команде как можно больше пользы. Нам надо продлить свою домашнюю победную серию.

Дополнительная информация

https://iz.ru/948107/timur-ganeev/tri-khita-rossiiskie-basketbolnye-kluby-zhdut-top-dueli-v-evrolige

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