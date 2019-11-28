Кори Хиггинс: «Я многим обязан ЦСКА, для меня будет большой радостью с ним пообщаться»

Защитник «Барселоны» Кори Хиггинс поделился ожиданиями от встречи со своим бывшим клубом ЦСКА. Игра состоится 29 ноября в рамках регулярного сезона Евролиги.

— Я многим обязан ЦСКА, и для меня будет большой радостью пообщаться со своими бывшими партнерами и руководством московского клуба до матча, — цитируют «Известия» Хиггинса. — В игре же для меня все соперники одинаковые. Выложусь на полную и постараюсь принести своей команде как можно больше пользы. Нам надо продлить свою домашнюю победную серию.