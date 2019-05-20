Кори Хиггинс: "Мы добыли этот титул все вместе".

Форвард ЦСКА Кори Хиггинс поделился впечатлениями от победы в Евролиге и объяснил, почему не приедаются ощущения от выхода в решающую стадию этого турнира. В финале турнира российский клуб обыграл турецкий "Эфес" (91:83).
- В этом "Финале четырех" мы пережили немало тяжелых моментов. Но думаю, мы уже привыкли к таким испытаниям, потому что сталкивались с ними по ходу всего сезона. Трудности нас только сплотили, и мы вместе добыли эту победу.
- Вы на протяжении всего сезона играли здорово, не обидно, что вас не включили в символические сборные Евролиги.
- Для меня неважно, попал ли я в первую или вторую символическую пятерку. Главное, что мы стали чемпионами. Важно, что я выхожу на площадку и выкладываюсь, делаю, что должен.
- Команда из года в год попадает в "Финал четырех". Что вы при этом чувствуете?
- Испытав эти эмоции лишь раз, ты все время хочешь пережить их еще и еще. Становишься еще более голодным. (Антон Бабошин)
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/euroleague/reviews/basketbol-evroliga-final-cska-efes-91-83-obzor-match-1546751/