Кори Хиггинс: "Мы добыли этот титул все вместе".

Форвард ЦСКА Кори Хиггинс поделился впечатлениями от победы в Евролиге и объяснил, почему не приедаются ощущения от выхода в решающую стадию этого турнира. В финале турнира российский клуб обыграл турецкий "Эфес" (91:83).

- В этом "Финале четырех" мы пережили немало тяжелых моментов. Но думаю, мы уже привыкли к таким испытаниям, потому что сталкивались с ними по ходу всего сезона. Трудности нас только сплотили, и мы вместе добыли эту победу.

- Вы на протяжении всего сезона играли здорово, не обидно, что вас не включили в символические сборные Евролиги.

- Для меня неважно, попал ли я в первую или вторую символическую пятерку. Главное, что мы стали чемпионами. Важно, что я выхожу на площадку и выкладываюсь, делаю, что должен.

- Команда из года в год попадает в "Финал четырех". Что вы при этом чувствуете?

- Испытав эти эмоции лишь раз, ты все время хочешь пережить их еще и еще. Становишься еще более голодным. (Антон Бабошин)

ЦСКА – чемпион Евролиги! Четырехкратный!