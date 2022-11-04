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Сегодня, 22:54

Копривица пропустит ближайшие матчи Евролиги из-за травмы

Алина Савинова
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Балша Копривица, выступающий за сербский «Партизан» не сможет помочь команде в ближайших матчах из-за травмы, которую он получил 3 ноября в игре против «Панатинаикоса» (91:89).

«Сразу после приземления в Белграде медицинская бригада сделала рентген, который показал перелом кости. Решение о том, как будет лечиться травма, будет принято в ближайшие несколько дней», — сказано в заявлении клуба.

Также в список травмированных игроков у «Партизана» входят Джеймс Наннэлли, Алекс Аврамович и Ален Смаилагич.

Источник: https://www.eurohoops.net/en/euroleague/1415077/balsa-koprivica-injured-in-the-game-against-panathinaikos/
БК Партизан
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