Клубы Евролиги приступили к поиску нового генерального директора
Клубы Евролиги начали поиски нового генерального директора организации, сообщает Eurohoops.
По информации источника, чтобы найти замену генеральному директору лиги Жорди Бертомеу, был создан комитет из представителей трех клубов.
Отмечается, что голосование по данному вопросу не проводилось, но возражений среди других клубов не было. Несмотря на начало работы по этому вопросу, никаких решений еще не принято.
Ранее сообщалось, что на заседании совета директоров Евролиги восемь клубов, включая ЦСКА, подняли вопросы по финансовой ситуации лиги.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.eurohoops.net/en/euroleague/1260957/eca-shareholders-have-initiated-the-search-for-a-new-ceo/
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