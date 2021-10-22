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Клубы Евролиги приступили к поиску нового генерального директора

17:59
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Клубы Евролиги начали поиски нового генерального директора организации, сообщает Eurohoops.

По информации источника, чтобы найти замену генеральному директору лиги Жорди Бертомеу, был создан комитет из представителей трех клубов.

Отмечается, что голосование по данному вопросу не проводилось, но возражений среди других клубов не было. Несмотря на начало работы по этому вопросу, никаких решений еще не принято.

Ранее сообщалось, что на заседании совета директоров Евролиги восемь клубов, включая ЦСКА, подняли вопросы по финансовой ситуации лиги.

Дополнительная информация:

https://www.eurohoops.net/en/euroleague/1260957/eca-shareholders-have-initiated-the-search-for-a-new-ceo/

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