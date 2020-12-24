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Клайберн выбыл на неопределенный срок из-за травмы голеностопа

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Медицинское обследование выявило у легкого форварда ЦСКА Уилла Клайберна травму голеностопа, сообщает пресс-служба красно-синих.

30-летний американец заработал повреждение в матче регулярного чемпионата Евролиги против АСВЕЛ (87:78). Сроки возвращения баскетболиста в строй неизвестны, они будут корректироваться в зависимости от результатов контрольных исследований.

В прошлом сезоне Клайберн пропустил несколько месяцев из-за травмы передней крестообразной связки правого колена. В сезоне-2020/21 американец провел 16 матчей за ЦСКА в Евролиге, набирая в среднем 14,1 очка, 3,6 подбора и 1,2 ассиста за матч.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/will-clyburn-out-with-ankle-injury/

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