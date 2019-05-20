Клайберн признан MVP "Финала четырех" Евролиги

ЦСКА выиграл Евролигу сезона-2018/19. В финальном матче армейцы победили турецкий "Эфес" (91:83). MVP "Финала четырех" был признан форвард московских армейцев Уилл Клайберн.

В финале американец набрал 20 очков и вместе с Кори Хиггинсом стал лучшим снайпером своей команды. В полуфинале с "Реалом" (95:90).

Для ЦСКА это четвертая победа в Евролиге в новом формате и восьмая - с учетом предыдущих форматов турнира.

В советский период армейцы выигрывали турнир в 1961, 1963, 1969 и 1971 году, в российский - в 2006, 2008, 2016 и 2019-м. Больше них побед в турнире одерживал только "Реал" - 10 раз, включая розыгрыш прошлого сезона. Именно мадридцев ЦСКА победил в полуфинале в этом году (95:90).