Клайберн перенес операцию на колене

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн перенес операцию по восстановлению передней крестообразной связки правого колена, сообщает официальный Twitter клуба. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

Уилл Клайберн перенес операцию ?



Операция по восстановлению передней крестообразной связки правого колена прошла успешно. В ближайшие дни @Da_Thrill21 вернется в Москву, где приступит к восстановлению на базе клуба.#CSKAbasket pic.twitter.com/Cbhsl52LW4 — CSKA Moscow (@cskabasket) November 11, 2019

В ближайшие дни баскетболист вернется в Москву, где приступит к восстановлению на базе клуба. Сроки реабилитации, как указывает пресс-служба армейцев, будут корректироваться по результатам промежуточных обследований.

21-летний американец в текущем сезоне провел четыре матча за ЦСКА в Евролиге. В среднем он набирал 12,5 очка за матч.