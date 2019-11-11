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Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Клайберн перенес операцию на колене

15:16
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Форвард ЦСКА Уилл Клайберн перенес операцию по восстановлению передней крестообразной связки правого колена, сообщает официальный Twitter клуба. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

В ближайшие дни баскетболист вернется в Москву, где приступит к восстановлению на базе клуба. Сроки реабилитации, как указывает пресс-служба армейцев, будут корректироваться по результатам промежуточных обследований.

21-летний американец в текущем сезоне провел четыре матча за ЦСКА в Евролиге. В среднем он набирал 12,5 очка за матч.

Дополнительная информация

https://twitter.com/cskabasket/status/1193853320219308032?s=20

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