Клайберн перенес операцию на колене
Форвард ЦСКА Уилл Клайберн перенес операцию по восстановлению передней крестообразной связки правого колена, сообщает официальный Twitter клуба. Хирургическое вмешательство прошло успешно.
Уилл Клайберн перенес операцию ?— CSKA Moscow (@cskabasket) November 11, 2019
Операция по восстановлению передней крестообразной связки правого колена прошла успешно. В ближайшие дни @Da_Thrill21 вернется в Москву, где приступит к восстановлению на базе клуба.#CSKAbasket pic.twitter.com/Cbhsl52LW4
В ближайшие дни баскетболист вернется в Москву, где приступит к восстановлению на базе клуба. Сроки реабилитации, как указывает пресс-служба армейцев, будут корректироваться по результатам промежуточных обследований.
21-летний американец в текущем сезоне провел четыре матча за ЦСКА в Евролиге. В среднем он набирал 12,5 очка за матч.
Дополнительная информация
https://twitter.com/cskabasket/status/1193853320219308032?s=20