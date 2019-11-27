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Клайберн номинирован на попадание в символическую команду десятилетия Евролиги

27 ноября 2019, 16:58
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Форвард ЦСКА Уилл Клайберн включен в число номинантов на попадание в символическую пятерку десятилетия Евролиги. Болельщики, игроки, тренеры и представители СМИ совместными усилиями определят в голосовании лучших игроков 2010-2020 годов, сообщает официальный сайт турнира.

Всего будет 50 номинантов. Представление кандидатов на включение в символическую пятерку растянется на 10 недель. В 2020 году начнется само голосование.

Клайберн — MVP «Финала четырех» Евролиги прошедшего сезона, который завершился победой ЦСКА. В начале текущего сезона он порвал крестообразные связки колена.

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