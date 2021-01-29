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ЦСКА сообщил о потерях накануне матча с «Баварией»

09:14
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ЦСКА на официальном сайте сообщил о потерях накануне матча регулярного сезона Евролиги против «Баварии».

По-прежнему не выйдут на паркет травмированные Уилл Клайберн и Андрей Лопатин. В то же время нет никакой информации, примет ли участие во встрече разыгрывающий армейцев Майк Джеймс, который пропустил встречу Евролиги с «Альбой» (69:65) по решению клуба. Пресс-служба ЦСКА пообещала в ближайшее время прокомментировать инцидент с американским баскетболистом.

Без потерь не обошелся и немецкий клуб, матч против ЦСКА пропустят из-за травм Нихад Джедович, Владимир Лучич, Матей Рудан, Жан-Марк Шишко и Роберт Эмэйз.

Матч ЦСКА — «Бавария» начнется в 20.00 (мск). На данный момент армейцы вторые в Евролиге, немцы — седьмые.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/20210128-cska-bayern-preview/

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