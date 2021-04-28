Кириленко оценил шансы ЦСКА в Евролиге

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко оценил шансы ЦСКА в нынешнем розыгрыше Евролиги.

«Пока ЦСКА выглядит явно сильнее в серии против «Фенербахче». Думаю, что в трех или четырех матчах они одолеют «Фенер» и выйдут в «Финал четырех». В этом сезоне Евролиги команда играет очень уверенно, чего не скажешь про Единую лигу. Семь поражений по ходу сезона для москвичей — это нонсенс. Думаю, что на плей-офф они тоже соберутся», — приводят «Известия» слова Кириленко.

Президент РФБ отметил, что на армейцах не скажется потеря Майка Джеймса и Николы Милутинова.

«Поверьте, и без них команда упакована по высшем классу. На каждой позиции есть по несколько равноценных игроков. Понятно, что тренер может сетовать на отсутствие того или иного баскетболиста, но пока сезон складывается для ЦСКА замечательно. Повторюсь, они пройдут «Фенербахче», а полуфинал и финал в Кельне — это лотерея. Которую Итудис вновь может выиграть. В топ-4 попадут примерно равные команды», — добавил Кириленко.

Сегодня, 28 апреля ЦСКА проведет третий матч серии 1/4 финала Евролиги против «Фенербахче» (счет в серии — 2:0). В случае победы армейцы выйдут в финал четырех турнира.