Кей Си Риверс: «У «Зенита» есть свои проблемы и недочеты»

Защитник «Зенита» Кей Си Риверс после победы над «Жальгирисом» в регулярном чемпионате Евролиги отметил, что команда выполнила план на игру. В прошлом сезоне американец выступал за клуб из Каунаса, с которым выиграл чемпионат Литвы.

— К сожалению, не удалось вновь насладиться атмосферой этой арены, так как играли без болельщиков, — рассказал «СЭ» Риверс. — Мы сегодня выполнили план тренера на игру, особенно мало допускали ошибок в обороне. Мы все рады этой победе. Конечно, у нас есть свои проблемы и недочеты, над которыми мы должны продолжать работу. Чемпионское кольцо, которое вручили мне перед матчем за прошлый сезон? Можно сказать, что для меня это очередной титул с очередной командой, то, что я буду помнить, то, что делает меня тем, кто я есть.

В своей карьере защитник «Зенита» выиграл Евролигу в составе «Реала», становился чемпионом национальных чемпионатов и Кубков Испании, Греции, Литвы и Сербии, побеждал в Адриатической лиге с «Црвеной Звездой». (Тимур Ганеев)