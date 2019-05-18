Кайл Хайнс: "Шутим, что играем на арене в Витории чаще, чем в Москве"

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс рассказал о настрое на финал Евролиги с "Эфесом", который пройдет в воскресенье, и о том, каким он рассчитывает увидеть оппонента в решающем матче турнира.

- Сейчас все наши мысли о завтрашней игре, - отметил Хайнс. - Нас ждет сильный соперник, поэтому победу над "Реалом" нужно оставить за спиной и сосредоточиться на том, что предстоит сделать на площадке в воскресенье.

- Вы дважды в регулярном чемпионате встречались с "Эфесом" - крупная победа дома и очень сложный матч в гостях. Какой "Эфес" рассчитываете увидеть на этот раз?

- Ни тот, ни другой. Рассчитываем увидеть совершенно другую команду, которая будет биться за титул, ведь это все-таки финал. Мы помним, что обыграли их дважды, но сейчас больше сконцентрированы на себе - как мы сыграем. Как я уже говорил, ради этого мы сражались весь сезон, и теперь, надеюсь, сделаем все, чтобы воспользоваться возможностью взять титул.

- В случае победы вы станете первым американским баскетболистом, больше одного раза выигрывавшего Евролигу в составе разных команд - сейчас у вас два титула в составе "Олимпиакоса" и один за ЦСКА. Это что-то для вас значит?

- Думаю, для меня достижение уже то, что я имею возможность поставить такой рекорд. В начале карьеры даже не подумал бы, что стану многократным чемпионом Евролиги. Поэтому просто добраться до этого момента в составе такой команды, как ЦСКА, для меня значит многое.

- Проведя такое количество матчей на этой арене, не чувствуете себя здесь уже хозяевами площадки?

- Да, мы провели здесь немало матчей за прошедший месяц (улыбается). Мы в команде уже шутим, что играем на этой арене даже чаще, чем в московском "Мегаспорте". Это позволяет нам чувствовать себя здесь немного комфортнее. Но на самом деле, в финале нет большой разницы, где играть. (Антон Бабошин)