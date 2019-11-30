Кайл Хайнс: «Показали настоящий баскетбол от ЦСКА»

Капитан ЦСКА Кайл Хайнс подвел итоги матча регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной» (96:67).

— Для нас это большая победа, — заявил Хайнс. — Особенно после насыщенной прошлой недели. Тогда мы сыграли не очень хорош. Мы приехали сюда, задали тон игре. И снова были самими собой. Сегодня показали настоящий баскетбол от ЦСКА. Мы продолжаем играть, остаемся вместе, и будем играть всё лучше с каждым днём. (Евгений Белоусов)

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