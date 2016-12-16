Карякин посетил матч ЦСКА - "Барселона"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин посетил матч Евролиги между ЦСКА и "Барселоной". На игру его пригласил президент армейцев Андрей Ватутин. Ранее шахматист побывал на матчах футбольного и хоккейного "Спартака".

- Знаю, что Сергей любит баскетбол, - приводит ТАСС слова Ватутина. - Поэтому и пригласил его на матч против "Барселоны".