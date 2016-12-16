Карякин посетил матч ЦСКА - "Барселона"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин посетил матч Евролиги между ЦСКА и "Барселоной". На игру его пригласил президент армейцев Андрей Ватутин. Ранее шахматист побывал на матчах футбольного и хоккейного "Спартака".
- Знаю, что Сергей любит баскетбол, - приводит ТАСС слова Ватутина. - Поэтому и пригласил его на матч против "Барселоны".
timson
давно такого не было. человек проиграл в шахматы, поистине народную игру и стал героем.... поколение лузеров))))............ думаю лет 30-40 назад играл бы за сборную Магаданской колонии..... кто такой Карякин, когда люди помнят успехи Каспарова, Карпова, Крамника и многих многих других до них.....ну а Ватутин как был дураком так и остался... сказать такое после слов о любви Карякина к Спартаку))))
02:24 17 декабря
эстонский армеец
Пусть посмотрит на ВЕЛИКИЙ ЦСКА!!! "Спартаку" в баскетболе ничего не светит лет 100.)))
22:26 16 декабря
Армеец-1
Андрей, гони этого поросёнка подальше от матчей ЦСКА! Нашёл кого пригласить...
21:33 16 декабря
sozerzator
Гоните мясную тцуку! Она приходит для сглаза...
21:31 16 декабря
shpasic
теперь мы знаем, что Карякин любит Спартак и баскетбол.
20:47 16 декабря