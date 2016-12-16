20:34 16 декабря | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Карякин посетил матч ЦСКА - "Барселона"

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин посетил матч Евролиги между ЦСКА и "Барселоной". На игру его пригласил президент армейцев Андрей Ватутин. Ранее шахматист побывал на матчах футбольного и хоккейного "Спартака". 

- Знаю, что Сергей любит баскетбол, - приводит ТАСС слова Ватутина. - Поэтому и пригласил его на матч против "Барселоны".

 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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timson

давно такого не было. человек проиграл в шахматы, поистине народную игру и стал героем.... поколение лузеров))))............ думаю лет 30-40 назад играл бы за сборную Магаданской колонии..... кто такой Карякин, когда люди помнят успехи Каспарова, Карпова, Крамника и многих многих других до них.....ну а Ватутин как был дураком так и остался... сказать такое после слов о любви Карякина к Спартаку))))

02:24 17 декабря

эстонский армеец

Пусть посмотрит на ВЕЛИКИЙ ЦСКА!!! "Спартаку" в баскетболе ничего не светит лет 100.)))

22:26 16 декабря

Армеец-1

Андрей, гони этого поросёнка подальше от матчей ЦСКА! Нашёл кого пригласить...

21:33 16 декабря

sozerzator

Гоните мясную тцуку! Она приходит для сглаза...

21:31 16 декабря

shpasic

теперь мы знаем, что Карякин любит Спартак и баскетбол.

20:47 16 декабря

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Материалы других СМИ