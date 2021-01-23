Капитан ЦСКА назвал причину поражения от «Фенербахче»

Капитан ЦСКА Никита Курбанов после поражения от «Фенербахче» в Евролиге (83:89) отметил, что команда верила в победу до конца. Игрок в этой встрече набрал 7 очков.

— Оптимистичное начало, повели плюс 10, почувствовали игру, но потом сбились опять на обыгрыш один в один, — цитирует «Р-Спорт» Курбанова. — Сценарий получился похожим на проигранный «Барселоне» матч. Мы до конца верили в победу, но не сложилось. Много проблем нам создала связка Де Коло и Веселы, не справились мы с ними. Поражение неприятное, но рабочее, не время опускать руки.