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Капитан ЦСКА назвал причину поражения от «Фенербахче»

04:26
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Капитан ЦСКА Никита Курбанов после поражения от «Фенербахче» в Евролиге (83:89) отметил, что команда верила в победу до конца. Игрок в этой встрече набрал 7 очков.

— Оптимистичное начало, повели плюс 10, почувствовали игру, но потом сбились опять на обыгрыш один в один, — цитирует «Р-Спорт» Курбанова. — Сценарий получился похожим на проигранный «Барселоне» матч. Мы до конца верили в победу, но не сложилось. Много проблем нам создала связка Де Коло и Веселы, не справились мы с ними. Поражение неприятное, но рабочее, не время опускать руки.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210122/basketbol-1594236334.html

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