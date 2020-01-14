Капитан ЦСКА: «Игра с «Реалом» была на уровне Финала четырех»
Капитан ЦСКА Кайл Хайнс подвел итоги матча регулярного чемпионата Евролиги с «Реалом» (60:55).
— «Реал» — сильная команда, она до этого выиграла 13 встреч подряд, — начал Хайнс. — Хорошо, что удалось удачно сыграть против мадридцев. Игра получилась напряженной, на уровне Финала четырех. Здорово, что смогли победить. Может, матч получился не самым привлекательным, но мы выиграли. Думаю, ключевым моментом стал мой трехочковый бросок (смеется). Дэрран (Хиллиард) много делает для команды, попадает важные броски, потому он и играет здесь. Он готов выйти в ключевой момент, совершить важный бросок, он здесь по этой причине. Нам нужны эти попадания, нужны эти очки.
— Как вам дебют кубинца Сант-Рооса?
— Да уж, добро пожаловать в ЦСКА. Неплохой дебют, и сразу против «Реала». Он очень здорово вошел в игру, сыграл ключевую роль. Совершил много важных перехватов, бросков, много создавал. Это нам от него и нужно для того, чтобы команда становилась все лучше и лучше. (Евгений Белоусов)