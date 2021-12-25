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Капитан «Барселоны» Ориола сдал положительный тест на коронавирус

17:27
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Форвард и капитан «Барселоны» Пьерр Ориола сдал положительный текст на коронавирус, сообщает Eurohoops.

Ранее коронавирус был обнаружен у другого форварда команды Адама Ханги. Из-за травм отсутствие Ника Калатеса, Кори Хиггинса и Алекса Абринеса.

«Барселона» лидирует в Евролиге, одержав 15 побед в 17 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.eurohoops.net/en/euroleague/1288011/pierre-oriola-tested-positive-for-covid-19/

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Анна Горшкова все материалы автора
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