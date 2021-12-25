Капитан «Барселоны» Ориола сдал положительный тест на коронавирус
Форвард и капитан «Барселоны» Пьерр Ориола сдал положительный текст на коронавирус, сообщает Eurohoops.
Ранее коронавирус был обнаружен у другого форварда команды Адама Ханги. Из-за травм отсутствие Ника Калатеса, Кори Хиггинса и Алекса Абринеса.
«Барселона» лидирует в Евролиге, одержав 15 побед в 17 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.eurohoops.net/en/euroleague/1288011/pierre-oriola-tested-positive-for-covid-19/
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