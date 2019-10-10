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Итудису вручили приз имени Александра Гомельского

20:18
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис был признан лучшим тренером минувшего сезона в Евролиге. Греческому специалисту был вручен приз имени Александра Гомельского перед встречей между ЦСКА и «Баварией».

Лучший тренер определяется по итогам голосования тренеров 16 клубов, которые принимали участие в турнире. По итогам голосования Итудис занял первое место.

В минувшем сезоне ЦСКА стал победителем Евролиги и обновил рекорд турнира по числу побед — 29 в 36 матчах.

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