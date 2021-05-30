Итудис заявил, что расстроен выступлением ЦСКА в «Финале четырех»
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение команды от «Милана» в матче за третье место Евролиги (73:83).
«Мы расстроены своим выступлением в этом «Финале четырех», безусловно. Приезжали играть за титул, а не за бронзовые медали. Могли быть в финале, но все решили один-два броска. Сегодня мы играли с большей ротацией, дали время игрокам.
Уважаем Евролигу, понимаем, что надо играть за бронзу, но у нас впереди важная серия с УНИКСом, поэтому мы держали в уме предстоящие матчи. Хотя, безусловно, сегодня мы старались победить», - приводит слова Итудиса ТАСС.
В полуфинале турнира ЦСКА уступил «Эфесу» со счетом 86:89. В финальном матче турецкий клуб сегодня, 30 мая, сыграет с «Барселоной».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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