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Итудис заявил, что расстроен выступлением ЦСКА в «Финале четырех»

21:15
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение команды от «Милана» в матче за третье место Евролиги (73:83).

«Мы расстроены своим выступлением в этом «Финале четырех», безусловно. Приезжали играть за титул, а не за бронзовые медали. Могли быть в финале, но все решили один-два броска. Сегодня мы играли с большей ротацией, дали время игрокам.

Уважаем Евролигу, понимаем, что надо играть за бронзу, но у нас впереди важная серия с УНИКСом, поэтому мы держали в уме предстоящие матчи. Хотя, безусловно, сегодня мы старались победить», - приводит слова Итудиса ТАСС.

В полуфинале турнира ЦСКА уступил «Эфесу» со счетом 86:89. В финальном матче турецкий клуб сегодня, 30 мая, сыграет с «Барселоной».

 

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11512061

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