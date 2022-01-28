Итудис заявил, что игроки ЦСКА приехали на матч с УНИКСом полными желания дать бой

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением о победе над УНИКСом (86:75) в матче Евролиги.

«Поздравляю наш клуб и команду. Игроки приехали сюда заряженными и полными желания дать бой, играть и соответствовать той агрессивности и физическим качествам, которые демонстрировал УНИКС в последние месяцы.

Очевидно, что мы приехали в неполном составе, но те игроки, которые были здесь, что важно, они были очень решительны. Они держались вместе и задавали тон с самого начала. Даже когда мы проиграли первую четверть, с этого момента и далее, задавая тон в обороне, в нападении и защите», — приводит слова Итудиса сайт турнира.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице Евролиги. Следующий матч команда сыграет 2 февраля против турецкого «Анадолу Эфес».